Groot Aantal Samsung-toestellen Ontvangen Februari-update
Samsung rolt de beveiligingsupdate van februari uit naar een groot aantal smartphones en tablets. De februari-update staat nu klaar voor de Galaxy S22-serie, maar ook voor 6 Galaxy A-toestellen en maar liefst 17 tablets.
Veel Galaxy-gebruikers hebben er lang op moeten wachten, maar de beveiligingsupdate van februari 2026 rolt nu uit naar tientallen apparaten. De update staat onder andere klaar voor de Samsung Galaxy S22-serie. De Europese uitrol voor de Galaxy S22-serie liep vertraging op nadat de update in het buitenland bootloop problemen veroorzaakte.
Dezelfde update staat ook klaar voor alle onderstaande apparaten. De lijst bestaat uit een hoop Galaxy A-smartphones en Galaxy Tab-tablets, maar we zien dat Samsung ook de Galaxy Watch 6 bijwerkt met de nieuwe beveiligingspatch. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone of tablet.
– Samsung Galaxy S22
– Samsung Galaxy S22+
– Samsung Galaxy S22 Ultra
– Samsung Galaxy A36
– Samsung Galaxy A35
– Samsung Galaxy A34
– Samsung Galaxy A33
– Samsung Galaxy A26
– Samsung Galaxy A25
– Samsung Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra
– Samsung Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra
– Samsung Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+
– Samsung Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra
– Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra
– Samsung Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE
– Samsung Galaxy Tab S10 Lite
– Samsung Galaxy Tab A9, Tab A9+
– Samsung Galaxy Watch 6
