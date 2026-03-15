Groot Aantal Samsung-toestellen Ontvangen Februari-update

Samsung rolt de beveiligingsupdate van februari uit naar een groot aantal smartphones en tablets. De februari-update staat nu klaar voor de Galaxy S22-serie, maar ook voor 6 Galaxy A-toestellen en maar liefst 17 tablets.

Veel Galaxy-gebruikers hebben er lang op moeten wachten, maar de beveiligingsupdate van februari 2026 rolt nu uit naar tientallen apparaten. De update staat onder andere klaar voor de Samsung Galaxy S22-serie. De Europese uitrol voor de Galaxy S22-serie liep vertraging op nadat de update in het buitenland bootloop problemen veroorzaakte.

Dezelfde update staat ook klaar voor alle onderstaande apparaten. De lijst bestaat uit een hoop Galaxy A-smartphones en Galaxy Tab-tablets, maar we zien dat Samsung ook de Galaxy Watch 6 bijwerkt met de nieuwe beveiligingspatch. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone of tablet.

– Samsung Galaxy S22

– Samsung Galaxy S22+

– Samsung Galaxy S22 Ultra

– Samsung Galaxy A36

– Samsung Galaxy A35

– Samsung Galaxy A34

– Samsung Galaxy A33

– Samsung Galaxy A26

– Samsung Galaxy A25

– Samsung Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra

– Samsung Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra

– Samsung Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+

– Samsung Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra

– Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra

– Samsung Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE

– Samsung Galaxy Tab S10 Lite

– Samsung Galaxy Tab A9, Tab A9+

– Samsung Galaxy Watch 6

