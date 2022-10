Samsung Galaxy Watch 3 En Active 2 Ontvangen Galaxy Watch 5-functies

Samsung heeft een update uitgerold naar de Galaxy Watch 3 en de Watch Active 2. De update brengt een aantal nieuwe functies met zich mee die we kennen van de Galaxy Watch 5. De update is inmiddels ook in Nederland aangekomen.

Samsung heeft eerder al laten weten dat de fabrikant de nieuwe functies van de Galaxy Watch 5 naar oudere modellen zal uitrollen. Deze functies zijn nu aangekomen op de Galaxy Watch 3 en de Watch Active 2. De update rolde eerder al uit naar de Galaxy Watch 4.

De update voor de Watch Active 2 is 52MB groot en brengt onder andere twee nieuwe wijzerplaten met zich mee. Het gaat om een Pro analoog wijzerplaat en een wijzerplaat met kleurverloop. Ook is er een nieuwe indicator met de dagelijkse activiteit aanwezig en heeft Samsung een opnamefunctie voor de slaapmodus toegevoegd, waarbij snurken gedetecteerd kan worden. De Tizen-software heeft verder geen update gekregen blijft hangen op Tizen OS 5.5.0.2.

