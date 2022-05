“Aankomende Sony Xperia 1 IV Kost Mogelijk 1399 Euro”

Wacht jij op de opvolger van de Sony Xperia 1 III? Dan hebben wij mogelijk niet het beste nieuws voor jou. Volgens de laatste geruchten krijgt de Sony Xperia 1 IV namelijk een adviesprijs mee van 1399 euro. Dit is meer dan zijn voorganger en een flink bedrag voor een smartphone.

De Sony Xperia 1-toestellen zijn krachtige smartphones met een goeie camera, maar het zijn niet de voordeligste toestellen. We zien een duidelijke trend als het gaat om de adviesprijs van de smartphones. Zo verscheen de reguliere Xperia 1 op de markt voor 949 euro, zagen we bij de Xperia 1 II een flinke prijsstijging naar 1199 euro en kost de huidige Xperia 1 III maar liefst 1299 euro.

Bij de opvolger zien we volgens Twittergebruiker SnoopyTech opnieuw een verhoging van de adviesprijs. De bron spreekt over een prijskaartje van 1399 euro, wat opnieuw 100 euro duurder is dan zijn voorganger. Ook weet de bron te melden dat de Sony Xperia 1 IV op de markt verschijnt in de kleuren zwart, paars en wit.

Vermoedelijk beschikt de Xperia 1 IV over 256GB opslagruimte. Ter vergelijking, de Samsung Galaxy S22 Ultra met 256GB opslagruimte kost 1349 euro en de OnePlus 10 Pro (256GB) kost 999 euro. Sony prijst zijn vlaggenschip-smartphone dus boven die van de concurrentie. Als dit gerucht inderdaad waar is vragen wij ons af wat voor features de Xperia 1 IV met zich mee brengt om als consument voor deze smartphone te kiezen, in plaats van een vlaggenschip-smartphone van de concurrentie. We komen dit waarschijnlijk snel te weten, want Sony heeft op 11 mei een online presentatie ingepland.

via [androidplanet]