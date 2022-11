“Introductie Samsung Galaxy A54 Eerder Dan Verwacht”

Samsung heeft in maart van dit jaar de Galaxy A53 uitgebracht en inmiddels duiken de geruchten over de opvolger van deze populaire smartphone alweer op. Volgens de laatste berichten is Samsung van plan om de Galaxy A54 een stuk eerder te introduceren dan zijn voorganger.

Samsung vroeg in januari van dit jaar een certificaat aan in China voor de Galaxy A53 5G. Deze mid-range smartphone verscheen drie maanden later op de markt. Deze week is er ook een certificaat gevonden voor de Samsung Galaxy A54. Dit is drie maanden eerder dan vorige jaren. De kans is daardoor groot dat Samsung van plan is om de Galaxy A54 eerder op de markt te brengen. Met de kennis die we hebben verschijnt de Samsung Galaxy A54 5G mogelijk al in januari 2023 op de markt.

Veel details over de Galaxy A54 hebben we nog niet, maar de voorgangers van deze mid-range smartphone waren een enorm groot succes. We verwachten dat Samsung de Galaxy A54 uitrust met een 120Hz scherm, een 5100mAh accu, een 50MP hoofdlens en een 5MP macro- groothoeklens.

