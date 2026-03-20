Motorola Edge 50 Neo Ontvangt Android 16-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de Motorola Edge 50 Neo. Motorola rolt nu de Android 16-update uit, die verschillende nieuwe functies met zich meebrengt.

Mensen met een Motorola Edge 50 Neo kunnen nu de Android 16-update downloaden. De update is 2,14GB groot en bestaat onder andere uit een iets aangepaste interface, een verbeterde ondersteuning voor LE audio-apparaten en een betere beveiliging. Ook is de Notification cooldown-functie toegevoegd en kunnen gebruikers nu naast de standaard ‘Do Not Disturb‘ en ‘Bedtime‘ modus een gepersonaliseerde modus aanmaken.

De update met firmware versie W1UI36H.39-17 rolt nu uit in Europa en je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren. De Motorola Edge 50 Neo verscheen met Android 14 op de markt en ontvangt nog zeker tot Android 19 updates.

via [droidapp]