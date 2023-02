“Alle Specificaties Van OnePlus Nord 3 Gelekt”

OnePlus werkt aan een nieuwe voordelige smartphone. Het gaat om de opvolger van de OnePlus Nord 2, waarvan nu vrijwel alle specificaties zijn uitgelekt. Naar verwachting verschijnt de OnePlus Nord 3 eind mei in Nederland op de markt.

De specificaties van de OnePlus Nord 3 zijn gedeeld door de bekende tech-lekker OnLeaks. Volgens deze bron beschikt de OnePlus Nord 3 over een Dimensity 9000-processor van MediaTek. Deze processor is ook te vinden in de Oppo Find N2 Flip en de Vivo X90. Het AMOLED-scherm van de Nord 3 is 6,72-inch groot en heeft een 120Hz verversingssnelheid. Verder heeft de smartphone 8GB of 16GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De OnePlus Nord 3 draait uit de doos op Android 13 met de OxygenOS-schil en ontvangt waarschijnlijk minimaal drie jaar updates. Een introductiedatum of adviesprijs hebben we nog niet, maar de OnePlus Nord 2T verscheen vorig jaar eind mei in Nederland op de markt voor een adviesprijs van 399 euro.

via [androidplanet]