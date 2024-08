Motorola Introduceert Edge 50 en Edge 50 Neo Met Vijf Jaar Software-ondersteuning

Motorola heeft in de Benelux de Moto Edge 50 en de Moto Edge 50 Neo geïntroduceerd. De Neo is compacter en ontvangt langer software-updates. Ook heeft de smartphone geen gebogen schermranden, maar gewoon een plat scherm.

Motorola Edge 50

Motorola introduceerde eerder al de Edge 50 Fusion, de Edge 50 Pro en de Edge 50 Ultra. Motorola heeft deze serie nu uitgebreid met twee nieuwe toestellen, waaronder de reguliere Edge 50.

De Motorola Edge 50 beschikt over een 6,7-inch poled-scherm met gebogen zijkanten, een resolutie van 2712×1220 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1-processor, 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte en een 5000mAh accu met ondersteuning voor 68W snelladen en 15W draadloos laden. Voorop beschikt de smartphone over een 32MP selfie-camera en achterop over een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 13MP ultragroothoeklens en een 10MP telelens met 3x optische zoom.

De Motorola Edge 50 kost 599 euro en is verkrijgbaar in de kleuren Jungle Green, Koala Grey en Peach Fuzz.

Motorola Edge 50 Neo

De Edge 50 Neo heeft een plat 6,36-inch ltpo poled-scherm met een resolutie van 2670×1200 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Mediatek Dimensity 7300-processor, 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte en een 4300mAh accu met ondersteuning voor 68W snelladen en 15W draadloos laden. De camera-setup van de Edge 50 Neo is hetzelfde als die van de reguliere Edge 50.

Motorola belooft vijf grote Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates. Hiermee heeft de Edge 50 Neo de langste software-ondersteuning van alle Motorola-smartphones tot nu toe.

De Motorola Edge 50 Neo kost 499 euro en is verkrijgbaar in de kleuren Poinciana, Lattè, Grisaille en Nautical Blue.

Mensen die voor 29 september een Motorola Edge 50 of Edge 50 Neo bestellen kunnen kiezen tussen een gratis moto buds+ of 4 moto tags.