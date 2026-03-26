Samsung Galaxy A57 en A37 Officieel Aangekondigd

Na maanden van geruchten heeft Samsung nu eindelijk de Galaxy A57 en Galaxy A37 geïntroduceerd. Bij de nieuwe mid-range smartphones heeft Samsung veel aandacht besteed aan AI.

Qua design lijken de Samsung Galaxy A57 en Galaxy A37 erg veel op elkaar. Alleen de schermranden op de Galaxy A37 zijn dikker dan die van de A57. De smartphones hebben een nieuwe camera-module gekregen, die Samsung de naam “Ambient Island” heeft gegeven. Hierin vinden we drie camera’s.

De Samsung Galaxy A57 is de duurste van de twee en beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm, een Exynos 1680-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte, een 5000mAh accu die na 30 minuten aan de lader voor 60 procent is opgeladen, een 12MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 5MP macrolens.

De Galaxy A57 is 6,9mm dun, weegt 179 gram en heeft een waterdichte aluminium behuizing (IP68-rating). De Galaxy A57 draait uit de doos op Android 16 en kan rekenen op 6 jaar OS- en beveiligingsupdates. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren Awesome Gray, Awesome Navy, Awesome Icyblue en Awesome Lilac voor een vanafprijs van 529 euro.

Mensen met een iets kleiner budget kunnen kiezen voor de Samsung Galaxy A37. De Galaxy A37 beschikt over vergelijkbare specificaties, maar heeft een kunststof behuizing en een iets minder snelle Exynos 1480-processor met 6GB, 8GB of 12GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. Ook is de behuizing wat dikker (7,4mm), is de Galaxy A37 iets zwaarder (196g) en zijn de schermranden iets dikker.

De Samsung Galaxy A37 is verkrijgbaar in de kleuren Awesome Charcoal, Awesome Graygreen, Awesome White en Awesome Lavender voor een vanafprijs van 429 euro.

Awesome Intelligence

Beide smartphones beschikken over allerlei AI-functies, wat Samsung “Awesome Intelligence” noemt. Zo kun je met Circle to Search iets in Google opzoeken door simpelweg iets op je scherm te omcirkelen. Zie je bijvoorbeeld een interessante handtas op een foto, dan kun je de tas omcirkelen en snel opzoeken hoe de tas heet en hoeveel de tas kost.

Ook kun je gebruikmaken van ‘stemtranscripties‘ in de Voice Recorder-app, de AI-assistent Bixby, ‘AI Select‘ en de ‘Object Eraser‘. Met Object Eraser kun je objecten uit foto’s verwijderen waarna AI de lege ruimte opvult, zodat het niet meer te zien is dat je iets uit de foto hebt verwijderd. Daarnaast heeft alleen de Galaxy A57 de ‘Best Face‘ functie gekregen, waarme je meerdere foto’s schiet en AI de beste gezichten bij elkaar plakt voor een goede groepsfoto. Als je veel video’s maakt kun je op de Galaxy A57 met ‘Auto Trim‘ eenvoudig automatisch een video monteren. Verder moet AI zorgen voor betere en heldere foto’s, zowel overdag als s nachts.