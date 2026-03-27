OnePlus 15T Aangekondigd In China Voor Hogere Adviesprijs

Na weken van geruchten en teasers heeft OnePlus de OnePlus 15T officieel aangekondigd in thuisland China. Het valt op dat de compacte smartphone een stuk duurder is dan zijn voorganger. Omgerekend kost de OnePlus 15T ongeveer 600 euro.

De OnePlus 15T is de nieuwste compacte smartphone van OnePlus. De OnePlus 15T beschikt over een 6,32-inch OLED-scherm met een piekhelderheid van 1.800 nits en een 165Hz verversingssnelheid, een grote 7.500 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen, een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, een 16MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 50MP telelens met 3,5x optische zoom. De smartphone is waterdicht (IP69) en is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en groen.

De OnePlus 15T komt waarschijnlijk niet naar Nederland. De smartphone lijkt alleen te zijn geïntroduceerd voor de Chinese markt en komt later mogelijk ook naar India. In China kost de OnePlus 15T met 256GB opslagruimte omgerekend ongeveer 600 euro. Zijn voorganger, de OnePlus 13T, kreeg een adviesprijs mee van iets minder dan 500 euro. Dat is dus een prijsstijging van maar liefst 100 euro. Waarschijnlijk is de prijsstijging te danken aan de huidige prijzen van werkgeheugen.

