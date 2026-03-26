Unihertz Titan 2 Elite Met Toetsenbord Aangekondigd Voor 489 Dollar

Unihertz heeft de Titan 2 Elite uitgebracht via Kickstarter. De Unihertz Titan 2 Elite beschikt net als de smartphones van BlackBerry over een fysiek toetsenbord en een klein scherm. De smartphone draait op Android 16 en is verkrijgbaar voor 489 dollar.

Unihertz heeft de Titan 2 Elite in januari al aangekondigd, maar een adviesprijs en releasedatum gaf het bedrijf toen nog niet. De compacte Unihertz Titan 2 Elite beschikt over een 4,03-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een fysieke toetsenbord zoals we dat kennen van de BlackBerry-smartphones.

Intern vinden we een MediaTek Dimensity 7400-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4050mAh accu, een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met twee 50MP lenzen. Unihertz brengt ook een Pro-versie uit, die beschikt over een krachtigere Dimensity 8400-processor, 512GB opslagruimte en optische beeldstabilisatie voor de hoofdcamera.

De smartphones draaien op Android 16 en krijgen tot en met Android 20 software-updates.

De Unihertz Titan 2 Elite kost 489 dollar en de Pro-versie kost 579 dollar. Via Kickstarter kun je profiteren van enkele kortingen, waardoor je de Unihertz Titan 2 Elite in huis haalt voor 397 dollar en de Unihertz Titan 2 Elite Pro voor 486 dollar. Unihertz levert de Titan 2 Elite in juni en de Titan 2 Elite Pro in oktober.

