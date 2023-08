“Opvouwbare OnePlus Open Te Zien Op Nieuwe Renders”

Op het internet zijn nieuwe renders opgedoken waarop de aankomende vouwbare OnePlus Open te zien is. De OnePlus Open op de nieuwe renders ziet er iets anders uit dan eerder uitgelekte renders.

De introductie van de OnePlus Open komt steeds dichterbij en informatie over OnePlus’s eerste opvouwbare smartphone duikt steeds vaker op in het geruchtencircuit. Dit keer heeft de bekende tech-lekker OnLeaks nieuwe renders gemaakt die er iets anders uitzien dan eerdere renders van dezelfde bron. De geüpdatet renders zijn gebaseerd op echte foto’s van de OnePlus Open, dat qua uiterlijk veel wegheeft van de Oppo Find N2.

De grootste wijziging is de beeldverhouding van beide schermen, die op de nieuwe renders breder zijn. Dankzij de bredere beeldverhouding heeft de OnePlus Open meer weg van een traditionele smartphone wanneer het toestel is dichtgeklapt. Verder heeft de behuizing rondere hoeken en vinden we achterop een grotere camera-module die bijna de helft van de achterkant in beslag neemt.

Specificaties OnePlus Open

Volgens de geruchten beschikt de OnePlus Open aan de buitenkant over een 6,3-inch scherm en aan de binnenkant over een 7,8-inch scherm. Het gaat om twee OLED-schermen met een 120Hz verversingssnelheid.

Intern verwachten we een Snapdragon 8 Gen 2-processor, tot 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte, een 4800 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen en in totaal vijf camera’s. In beide schermen vinden we een selfie-camera en de grote driedubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 48MP groothoeklens en een 64MP telelens.

Een exacte releasedatum hebben we nog niet, maar de OnePlus Open zal waarschijnlijk ergens de komende maanden geïntroduceerd worden voor een adviesprijs van tussen de 1500 en 1800 euro.

via [androidplanet]