Samsung Galaxy A56 Ontvangt Maart-update

Vlak voor het einde van de maand begint Samsung met de uitrol van de maart-update voor de Galaxy A-series. De Galaxy A56 is de eerste smartphone in de serie die de beveiligingsupdate van maart kan installeren.

We hebben vrij lang op moeten wachten, maar de beveiligingspatch van maart 2026 staat nu klaar voor de Samsung Galaxy A56. De update met firmwareversie A566BXXU9BZC4 is ongeveer 400MB groot en dicht enkele tientallen kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem en Samsung’s One UI-schil. Na de installatie van de update ben jij weer wat beter beschermd tegen malafide activiteiten. De update brengt geen nieuwe functies met zich mee.

Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Softwareupdate‘ -> ‘Downloaden en installeren‘. We verwachten dat de maart-update snel ook uitrolt naar de Galaxy A55, A54 en A53.

