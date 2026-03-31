Samsung Galaxy A54, A53, A36 en Meer Ontvangen Maart-update

Gisteren schreven wij dat de maart-update klaar staat voor de Samsung Galaxy A56, maar nu staat dezelfde update ook klaar voor de Galaxy A54, A53 en A36. Dezelfde update is ook te downloaden op de smartphones in de Galaxy S24- en S23-series.

Vlak voor het einde van de maand heeft Samsung de nieuwste beveiligingsupdate uitgerold naar een groot aantal smartphones. De beveiligingspatch van maart 2026 is nu beschikbaar voor de Galaxy A56, A54 en A53. Ook gebruikers van de voordeligere Galaxy A36 kunnen de update downloaden. Daarnaast staat de update klaar voor de Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra (firmwareversie S92*BXXS5CZC1) én voor de Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra (firmwareversie S91*BXXS9EZC1).

De update brengt geen nieuwe functies met zich mee, maar zorgt er wel voor dat jij weer wat beter beschermd bent tegen malafide activiteiten. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.