Renders Tonen Google Pixel 11 Met Iets Aangepast Design

Op het internet zijn de eerste renders van de Google Pixel 11 opgedoken. Afgaande op deze renders krijgt de Pixel 11 dunnere schermranden en een iets andere camera-module.

Als we de renders van de Google Pixel 11 mogen geloven, die zijn gedeeld door OnLeaks en Android Headlines, lijkt de smartphone erg veel op zijn voorganger. Toch zien we een paar kleine verschillen. Volgens de bron meet de Pixel 11 namelijk 152,8x72x8,5mm. Dat is een fractie dunner dan de Pixel 10, die 152,8x72x8,6mm meet. Daarnaast lijken ook de schermranden iets dunner te zijn.

Het grootste verschil zien we echter aan de achterzijde. De camera-module van de Google Pixel 11 is namelijk helemaal zwart, terwijl het deel rondom de flitser bij de voorgangers dezelfde kleur heeft als de behuizing. We spotten verder geen andere verschillen. Ook weten we nog niet over welke specificaties de Pixel 11 beschikt, maar waarschijnlijk rust Google de smartphone uit met een Tensor G6-processor. Deze nieuwe chipset zou gebruikmaken van een MediaTek-modem, in plaats van een modem van Samsung op vorige Tensor-chipsets

via [tweakers]