“Renders Van Google Pixel 10a Uitgelekt”

Op het internet zijn renders opgedoken van de Google Pixel 10a. Het valt echter op dat de Pixel 10a volgens deze beelden exact hetzelfde ontwerp krijgt als de Pixel 9a.

De onderstaande renders zijn gedeeld door de website Android Headlines. Er lijkt weinig te veranderen ten opzichte van de Pixel 9a, die eerder dit jaar op de markt verscheen. We zien exact dezelfde vormgeving, maar de Google Pixel 10a beschikt volgens de bron over een 6,2-inch scherm in plaats van een 6,3-inch scherm. De behuizing meet 153,9 bij 72,9 bij 9 millimeter.

De Pixel 10a is dus ietsjes compacter dan zijn voorganger, en beschikt opnieuw over een plastic achterkant, vlakke zijkanten en een camera-eiland dat bijna niet uit de behuizing steekt. Wel lijken de schermranden wat dunner dan die van de Pixel 9a. Op de beelden zien we een blauwe uitvoering, maar het is nog onduidelijk in welke kleuren de smartphone daadwerkelijk op de markt verschijnt.

Google zal de Pixel 10a waarschijnlijk pas in het tweede kwartaal van 2026 introduceren, want de Pixel 9a verscheen dit jaar in april op de markt. De Google Pixel 9a kreeg een adviesprijs mee van 549 euro.

