5 Jaar Oude Samsung Galaxy S8 Ontvangt Software-update

De Samsung Galaxy S8 is inmiddels al vijf jaar oud, maar toch rolt Samsung nu een nieuwe software-update uit. Samsung had de smartphone eerder van een lijst gehaald waarop alle smartphones staan die nog software-updates ontvangen. Dat de Galaxy S8 nu toch nog een update ontvangt is dus verrassend.

De Galaxy S8 en S8+ verschenen in 2017 op de markt en draaiden uit de doos op Android 7.0. De toestellen ontvingen in de jaren die volgden onder andere updates naar Android 8.0 en Android 9.0. Vijf jaar na de lancering kunnen gebruikers een update met firmwareversie G95xFXXUCDUK1 downloaden. De update installeert geen nieuwe Android-versie, maar wel een nieuwe beveiligingspatch die weer een aantal kwetsbaarheden in het besturingssysteem dicht.

Gebruikers in Frankrijk melden dat ze de update al kunnen downloaden en vermoedelijk zal de rest van de wereld snel volgen. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [AW]