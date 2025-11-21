Gerucht: “Samsung Galaxy A57 Kan Met 45W Snelladen”

Samsung zal volgend jaar weer verschillende Galaxy A-smartphones introduceren, waaronder de Galaxy A57. Volgens de geruchten kan deze mid-ranger sneller opladen dan Samsung’s vlaggenschip-smartphone.

Op het gebied van snelladen lopen merken als Samsung en Apple erg ver achter op de Chinese concurrentie. Zo kan de reguliere Galaxy S26, die volgend jaar op de markt verschijnen, volgens de geruchten met slechts 25W snelladen. Ter vergelijking, de OnePlus 15 heeft ondersteuning voor maar liefst 120W snelladen.

Er zijn slechts een paar smartphones van Samsung die wat sneller kunnen opladen dan de Galaxy S26. Zo hebben de Galaxy S25 Plus en Ultra ondersteuning voor 45W snelladen. Volgens een officiële toestelregistratiebank van China krijgt de Samsung Galaxy A57, die in 2026 op de markt verschijnt, ook ondersteuning voor 45W snelladen. Met andere woorden, Samsung’s aankomende mid-range smartphone kan sneller laden dan Samsung’s aankomende high-end smartphone.

Heel opvallend nieuws is dit overigens niet, want de huidige Galaxy S25 kan met 25W snelladen, terwijl de voordeligere Galaxy A56 met 45W kan snelladen. Toch blijft het raar dat de aankomende Galaxy A57 opnieuw sneller kan opladen dan de high-end Galaxy S26. Uiteraard loopt de Galaxy S26 op andere gebieden, zoals de camera en processor, wel voor op de Galaxy A57.

