Camera-specs Van Samsung Galaxy A37 en Galaxy A57 Gelekt

Samsung brengt in 2026 weer verschillende smartphones uit voor in de Galaxy A-serie. In het geruchtencircuit zijn nu de vermoedelijke camera-specificaties van de Galaxy A37 en de Galaxy A57 opgedoken. Beide smartphones krijgen een camera-upgrade.

De informatie over de nieuwe mid-range Galaxy A-smartphones is gedeeld door Smartprix. Volgens deze bron krijgt de Galaxy A57 een 50MP Sony IMX906 hoofdcamera. Naast de hoofdlens beschikt de smartphone over een 13MP ISOCELL S5K3L6 ultragroothoeklens en een 5MP macrolens. De selfie-camera krijgt een 12MP sensor.

De Samsung Galaxy A37 krijgt dezelfde 50MP IMX906 hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 5MP macrolens. Doordat de hoofdlens een grotere sensor gebruikt, moet de camera in de praktijk betere foto’s maken in omgevingen met weinig licht.

Samsung heeft zelf nog geen details gedeeld, maar mogelijk zal de officiële introductie van de Galaxy A57 en A37 begin 2026 plaatsvinden tijdens de CES. Tot die tijd moeten we het doen met geruchten en verwachtingen.

via [AW]