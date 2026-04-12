“Introductie Samsung Galaxy Z Flip/Fold 8 Op 22 Juli”

Nu de zomer steeds dichterbij komt kunnen wij langzaam uitkijken naar de introductie van Samsung’s nieuwste vouwbare smartphones. Volgens de geruchten krijgen we de Galaxy Z Fold 8 en Galaxy Z Flip 8 net als hun voorgangers in juli te zien.

Als we de geruchten mogen geloven werkt Samsung dit jaar niet aan twee, maar aan drie vouwbare smartphones. We verwachten de opvolgers van de Galaxy Z Fold 7 en Z Flip 7, maar de Zuid-Koreaanse fabrikant zou ook werken aan een extra brede meer vierkante ‘Galaxy Z Fold 8 Wide‘. Volgens Korea Economic Times zal Samsung de nieuwe vouwbare smartphones op 22 juli tijdens een Unpacked-evenement in Londen introduceren.

Dezelfde bron claimt dat Samsung de S Pen weer zal terugbrengen bij de Galaxy Fold 8 en de Z Fold 8 Wide. De Galaxy Z Fold 7 kwam zonder deze stylus, omdat Samsung de smartphone zo dun mogelijk wilde houden. Samsung zou echter werken aan een nieuwe S Pen. Mogelijk is deze stylus een stuk dunner.

Pas na de officiële introductie kunnen wij met zekerheid zeggen of Samsung de Z Fold 8 levert met een S Pen en of de fabrikant een bredere ‘Galaxy Z Fold 8 Wide‘ uitbrengt in Europa.

