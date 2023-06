Specificaties En Beelden Van Nokia G42 5G Uitgelekt

Op het internet is een nieuwe betaalbare Nokia-smartphone opgedoken. De Nokia G42 5G is een ideaal toestel voor mensen die voor weinig geld een degelijke smartphone met 5G-ondersteuning in huis willen halen.

De informatie over de Nokia G42 5G is online gezet door een Deense webwinkel, die naast specificaties ook beelden toonde. Volgens de bron krijgt de Nokia G42 5G net als de Nokia G22 een behuizing die eenvoudig te repareren is. Waarschijnlijk is ook de accu, het scherm en de USB-C poort makkelijk te vervangen.

De Nokia G42 5G komt op de markt in de kleuren paars en grijs/zwart voor een nog onbekende adviesprijs. De smartphone beschikt over een 6,56-inch scherm met een resolutie van 1612 bij 720 pixels, een 90Hz verversingssnelheid en een druppelnotch. Intern vinden we een Snapdragon 480 Plus-processor met 5G-ondersteuning, 4GB of 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 5000mAh accu met ondersteuning voor 20W snelladen. De driedubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens en twee 2MP lenzen. De smartphone draait op Android 13.

via [androidplanet]