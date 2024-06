“Samsung Galaxy Z Fold 6 Krijgt Dezelfde Camera’s Als Zijn Voorganger”

Wacht je op de introductie van de Samsung Galaxy Z Fold 6 en verwacht je een grote camera-upgrade, dan hebben wij slecht nieuws voor je. Als we de laatste geruchten mogen geloven krijgt de Galaxy Z Fold 6 namelijk dezelfde camera’s als de Z Fold 5 en de Z Fold 4.

De doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker Ice Universe schrijft dat de Galaxy Z Fold 6 exact dezelfde camera’s krijgt als zijn voorganger. Dat is opmerkelijk, want de Galaxy Z Fold 5 kreeg op zijn beurt dezelfde camera-setup als zijn voorganger. Dit zal betekenen dat de camera-hardware van Samsung’s vouwbare smartphone twee jaar lang ongewijzigd blijft. We verwachten wel softwarematige verbeteringen die voor betere foto’s moeten zorgen, maar software blijft uiteraard afhankelijk van de hardware.

Als de geruchten kloppen krijgt de Samsung Galaxy Z Fold 6 dus opnieuw een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 10MP telelens waarmee je 3x kunt inzoomen. De introductie van de Galaxy Z Fold 6 zal waarschijnlijk op 10 juli plaatsvinden tijdens een Galaxy Unpacked-evenement in Parijs. Op datzelfde evenement krijgen we waarschijnlijk ook de Galaxy Z Flip 6, de Galaxy Watch 7-serie en de Galaxy Ring te zien.

via [androidplanet]