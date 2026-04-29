Xiaomi 17T Gespot In Benchmark, Introductie In Mei

De vermoedelijke Xiaomi 17T is opgedoken in de database van Geekbench. Hierdoor komen we nu al het een en ander te weten over de specificaties van de smartphone. De officiële introductie van de Xiaomi 17T zal mogelijk volgende maand al plaatsvinden.

Volgens de benchmark op Geekbench krijgt de Xiaomi 17T een MediaTek Dimensity 8500-processor in combinatie met 12GB werkgeheugen. De smartphone draait uit de doos op Android 16, wat natuurlijk te verwachten is. De geruchten spreken verder over een 6500 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen. De camera-setup blijft grotendeels gelijk aan die van de Xiaomi 15T, die overigens een prima camera heeft.

Xiaomi heeft zelf nog geen releasedatum bekendgemaakt, maar volgens de berichten zal de smartphone al in mei worden aangekondigd. Dit is opmerkelijk, want de smartphones verschijnen doorgaans wat later op de markt. Zo introduceerde Xiaomi de 15T-serie pas in september.

