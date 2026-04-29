Stijlvolle Slimme Bril Van Samsung Gelekt

Samsung werkt aan een slimme bril die qua design veel wegheeft van een reguliere zonnebril. Hierdoor is de “Galaxy Glasses” geschikt voor een grotere doelgroep.

Samsung heeft eerder al een VR-bril op de markt gebracht, maar de fabrikant heeft laten weten ook toegankelijkere modellen met een lagere prijs en een beter draagcomfort en design uit te willen brengen. Volgens de geruchten zou Samsung nu werken aan een slimme bril zonder ingebouwd scherm en een slimme bril mét een ingebouwd scherm. Android Headlines en OnLeaks hebben nu beelden gedeeld die tonen hoe de schermloze slimme bril er uit komt te zien. De nieuwe bril heeft een gewoon montuur en heeft veel weg van de slimme Ray Ban-bril van Meta.

In de zwarte frame vinden we twee uitsparingen, één voor de camera en één voor een LED-lampje om te tonen dat er gefilmd wordt. Verder valt het vrijwel niet op dat de bril is uitgerust met allerlei technologie. Op de camera na verklapt alleen het Samsung-logo aan de zijkant dat het gaat om een slimme bril.

De slimme bril draait op Android XR en heeft volgens de geruchten ondersteuning voor Quick Pair en een manier om het batterijniveau te tonen. Intern vinden we een Qualcomms Snapdragon AR1-processor, een 12MP Sony-camera en een 155mAh accu. Verder heeft de bril wifi- en Bluetooth 5.3-ondersteuning, bone-conduction speakers en meekleurende lenzen. De bril weegt ongeveer 50 gram.

Volgens de geruchten verschijnt de Samsung Galaxy Glasses op de markt voor ergens tussen de 379 en 499 dollar. Wanneer Samsung de bril zal introduceren is echter nog onduidelijk.

via [androidplanet]