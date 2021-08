Honor Introduceert High-end Magic 3-smartphones

Honor heeft zojuist de Magic 3, Magic 3 Pro en Magic 3 Pro+ aangekondigd. Het gaat om drie high-end smartphones met een Snapdragon 888-processor en een groot scherm. De Honor Magic 3-serie zal weer gewoon met de Google-diensten op de markt verschijnen.

De reguliere Honor Magic 3 beschikt over een Snapdragon 888-processor met een 5G-modem, terwijl de Pro en Pro+ modellen zijn uitgerust met een Snapdragon 888+-processor. Alle drie de smartphones hebben een 6,76-inch OLED-scherm met een resolutie van 1344×2772 pixels, een 120Hz verversingssnelheid, gebogen schermranden en ondersteuning voor HDR10+. Ook hebben alle drie de smartphones een 4600mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen. De Pro- en Pro+-modellen kunnen ook met 50W draadloos laden.

Achterop de Honor Magic 3 vinden we een driedubbele camera met een 50MP hoofdlens, een 13MP ultragroothoeklens en een 64MP monochrome lens. Voorop zit een 13MP selfie-camera. De Pro-uitvoering heeft een dubbele selfie-camera en een vierde lens aan de achterkant. Het gaat om een 64MP telelens met 3.5x optische zoom. Daarnaast heeft de Pro+ een 64MP ultragroothoeklens in plaats van een 13MP lens. De smartphones draaien op Android 11 en de Google-diensten zijn gewoon aanwezig. Dit wil zeggen dat je weer gewoon gebruik kunt maken van de Play Store, YouTube, Maps etc.

De Honor Magic 3 heeft 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte en krijgt een adviesprijs mee van 899 euro. De Magic 3 Pro (8GB + 256GB) kost 1099 euro en de Magic 3 Pro+ met 12GB RAM en 512GB ROM kost maar liefst 1499 euro. De smartphones zijn eerst in thuisland China verkrijgbaar, maar verschijnen later ook in de rest van de wereld op de markt. Een wereldwijde releasedatum hebben we echter nog niet.