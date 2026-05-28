Groot Aantal Samsung-toestellen Ontvangt One UI 8.5-update

Samsung rolt de One UI 8.5-update weer uit naar een aantal nieuwe smartphones en tablets. One UI 8.5 brengt een hoop vernieuwingen met zich mee. Ook staat de beveiligingsupdate van mei klaar voor de Galaxy S22-serie en de Z Flip/Fold 4.

Mensen met een van de onderstaande smartphones of tablets kunnen nu allemaal de One UI 8.5-update downloaden. One UI 8.5 brengt onder andere een nieuwe weer-app met zich mee, met vernieuwde weeranimaties en een vernieuwde widget. Ook kun je na de update schermopnames maken van slechts een deel van het scherm. Daarnaast heeft het paneel met snelle instellingen een update gekregen en kun je profiteren van vele kleine verbeteringen die Samsung heeft doorgevoerd.

– Samsung Galaxy Z Fold 5

– Samsung Galaxy Z Flip 5

– Samsung Galaxy Tab S11

– Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

– Samsung Galaxy S10 FE

– Samsung Galaxy S10 FE+

Samsung rolt niet alleen de One UI 8.5-update uit, maar ook de nieuwste beveiligingsupdate. De beveiligingpatch van mei 2026 is nu beschikbaar voor de onderstaande smartphones.

– Samsung Galaxy S22

– Samsung Galaxy S22+

– Samsung Galaxy S22 Ultra

– Samsung Galaxy Z Flip 4

– Samsung Galaxy Z Fold 4

Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy S22-serie, de Galaxy Z Flip 4 en de Galaxy Z Fold 4 zal bijwerken naar One UI 8.5.

Update rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

