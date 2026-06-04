Samsung Galaxy Tab S9-serie Ontvangt One UI 8.5-update

Vijf tablets van Samsung ontvangen een nieuwe update. Het gaat om de One UI 8.5-update voor de tablets in de Galaxy Tab S9-serie. De nieuwe Android-schil brengt een hoop veranderingen met zich mee.

Mensen met een Samsung Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE en Tab S9 FE+ kunnen nu de One UI 8.5-update downloaden. One UI 8.5 brengt onder andere een nieuwe weer-app met zich mee, met een nieuwe weer-widgets, nieuwe animaties en een pollenindex. Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd op het gebied van beveiliging en batterijbeheer, kun je schermopnames maken van slechts een deel van het scherm, heeft het Quick Panel een update gekregen en kun je gebruikmaken van nieuwe tools voor het bewerken van foto’s.

De One UI 8.5-update rolt nu uit naar de Galaxy Tab S9-serie en je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaar staat. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de tablet.