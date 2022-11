Nokia Rolt Nieuwe Update Uit Naar Nokia G50, X30, G60 En XR20

Nokia weer een nieuwe update uitgerold naar verschillende smartphones van de fabrikant. Het gaat om een beveiligingsupdate voor de Nokia G50, de Nokia X30, de Nokia G60 en de Nokia XR20.

Gebruikers van deze vier Nokia-smartphones kunnen elk moment een notificatie verwachten, waarin staat dat ze een nieuwe update kunnen downloaden. Deze update bevat de beveiligingspatch van november 2022, de allernieuwste patch die weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem dicht.

Update rollen doorgaans in fasen uit, waardoor het even kan duren voordat de beveiligingspatch van november 2022 bij alle gebruikers is aangekomen. De eerste Nederlandse gebruikers melden echter dat ze de update al hebben ontvangen. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphones.

via [droidapp]