Samsung Galaxy A56 Ontvangt One UI 8.5-update

Samsung rolt de One UI 8.5-update uit naar steeds meer smartphones en nu staat de update klaar voor de eerste smartphone in de Galaxy A-serie. De nieuwste versie van de Android-schil kan nu worden gedownload op de Galaxy A56.

Nadat Samsung de One UI 8.5-update eerder al uitrolde naar de Galaxy S25– en S24-series, is nu de eerste smartphone in de Galaxy A-serie aan de beurt. De One UI 8.5-update staat namelijk klaar voor de Samsung Galaxy A56. De update is bijna 3GB groot en brengt verschillende nieuwe functies met zich mee. Zo krijg je onder andere een uitgebreidere snelle instellingen-paneel, een betere beveiliging en een nieuwe weer-widget. Ook kun je meer informatie opvragen over de batterij en is het mogelijk om een screenshot te maken van slechts een deel van het scherm.

Het valt op dat de update nog niet de beveiligingspatch van mei bevat. Hierdoor blijft de beveiligingspatch steken op die van april 2026.

Updates rollen in fasen uit en je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaar staat. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

