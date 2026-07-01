Xiaomi 18 Pro Wordt Eerste Smartphone Met Snapdragon 8 Elite Gen 6-chipset

Xiaomi werkt aan de Xiaomi 18 Pro en volgens de laatste geruchten is het de eerste smartphone met een Snapdragon 8 Elite Gen 6-processor. De prijs van de smartphone zou overigens behoorlijk hoger uitvallen door de gestegen prijzen van geheugenchips.

De informatie is gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde bron Digital Chat Station. De bron noemt de smartphone niet bij naam, maar gebaseerd op de prijs en introductiedatum kunnen we ervan uit gaan dat het gaat om de Xiaomi 18 Pro. De geruchten spreken over een adviesprijs van 6.000 yuan, wat omgerekend ongeveer 720 euro is. Dit zegt echter weinig over de Europese prijs, die doorgaan veel hoger uitvalt.

Toch zien we wel een flinke prijsverhoging. De Xiaomi 17 Pro kreeg in China namelijk een adviesprijs mee van ongeveer 5.000 yuan. Dit betekent een prijsstijging van 20 procent. Aangezien de Xiaomi 17 Pro in Nederland een adviesprijs meekreeg van 999 euro, kan dit betekenen dat de Xiaomi 18 Pro 1200 euro gaat kosten.

Android Authority schrijft dat de prijsstijging vooral te danken is aan de oplopende kosten van DRAM- en NAND-geheugen. De prijs is gestegen door de enorme groei van kunstmatige intelligentie, dat veel geheugen vereist. Fabrikanten van AI-servers kopen daarom grote hoeveelheden geheugen in, waardoor geheugenchips steeds schaarser worden en smartphonefabrikanten steeds meer moeten betalen voor geheugen. We zien dit niet alleen bij Xiaomi, maar ook bij andere merken.

Specificaties ontbreken nog, maar de Xiaomi 18 Pro zal waarschijnlijk een van de eerste smartphones worden met een Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6-chip. Xiaomi brengt wel vaker als eerste een smartphone op de markt met de nieuwste Snapdragon-processor van Qualcomm.

Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie van de Xiaomi 18 Pro zal plaatsvinden.

via [AW]