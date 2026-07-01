Samsung Galaxy S23, A54, A55 en A56 Ontvangen Juni-update

· 1 juli 2026

Samsung Galaxy S23

Samsung rolt de beveiligingsupdate van juni verder uit. Vlak voor het einde van de maand rolde Samsung de update uit naar de smartphones in de Galaxy S23-serie en naar een aantal populaire Galaxy A-smartphones.

Gebruikers van de Galaxy S23, de S23+ en S23 Ultra kunnen nu allemaal de juni-update downloaden. De update is nog niet beschikbaar voor de Galaxy S23 FE, maar waarschijnlijk hoeven we niet lang te wachten voordat de juni-update ook te downloaden is op de S23 FE.

Naast de Galaxy S23-serie staat de juni-update ook klaar voor de Samsung Galaxy A54, de Galaxy A55 en de Galaxy A56. Na de installatie van de juni-update is de beveiliging op deze smartphones weer helemaal up-to-date. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]

Tags:

Redactie Androidics.nl

Beheerder Androidics.nl. Gadget en Android liefhebber. Favoriete telefoon: Xiaomi Mi Mix 2.

Lees ook...

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg Ons:

Androidics op Facebook

Speel in 1 euro deposit casino bij iDealeCasinos met minimaale stortingen en win echt geld!

Ontdek de nieuwste online casino's op echtgeldspeler om online bingo spelen voor geld.