Samsung Galaxy S23, A54, A55 en A56 Ontvangen Juni-update
Samsung rolt de beveiligingsupdate van juni verder uit. Vlak voor het einde van de maand rolde Samsung de update uit naar de smartphones in de Galaxy S23-serie en naar een aantal populaire Galaxy A-smartphones.
Gebruikers van de Galaxy S23, de S23+ en S23 Ultra kunnen nu allemaal de juni-update downloaden. De update is nog niet beschikbaar voor de Galaxy S23 FE, maar waarschijnlijk hoeven we niet lang te wachten voordat de juni-update ook te downloaden is op de S23 FE.
Naast de Galaxy S23-serie staat de juni-update ook klaar voor de Samsung Galaxy A54, de Galaxy A55 en de Galaxy A56. Na de installatie van de juni-update is de beveiliging op deze smartphones weer helemaal up-to-date. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.
via [droidapp]