Honor Introduceert X80 Pro Max Met 11.000 mAh Accu

Honor heeft in thuisland China een nieuwe smartphone aangekondigd met een zeer grote accu. De Honor X80 Pro Max beschikt over een 11.000 mAh accu en de behuizing is slechts 8,08 millimeter dik.

Smartphones van merken als Samsung, Google en Apple beschikken doorgaans over een 5.000 mAh accu, maar een aantal Chinese merken voorzien hun smartphones inmiddels van veel grotere accu’s. Zo zien we steeds vaker smartphones voorbijkomen met een 6.000 of 7.000 mAh accu, maar Honor doet daar nog een stapje bovenop. De Honor X80 Pro Max beschikt namelijk over een 11.000 mAh accu. Deze accu heeft ondersteuning voor 90W snelladen. Ondanks de hoge accucapaciteit is de behuizing van de X80 Pro Max slechts 8,08mm dik. De smartphone weegt 203 gram.

De Honor X80 Pro Max beschikt verder over een 6,8-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2788 x 1280 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 6 Gen 5-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, maximaal 512GB opslagruimte, een 8MP selfie-camera en een 50MP hoofdcamera.

De uitvoering met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte kost in China 1.699 yuan. Dit is omgerekend ongeveer 250 euro. Na de introductieperiode zal de prijs stijgen naar 1.999 yuan, ongeveer 295 euro. Op dit moment is de Honor X80 Pro Max alleen voor de Chinese markt aangekondigd en het is nog onduidelijk of de smartphone ook in Europa op de markt verschijnt.

via [AW]