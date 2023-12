Renders Tonen Samsung Galaxy A15 In Kleuren Geel, Lichtblauw en Donkerblauw

Er zijn een aantal renders opgedoken waarop de Samsung Galaxy A15 in verschillende kleuren te zien is. Hieruit kunnen we opmaken dat de nieuwe budget-smartphone onder andere in de kleuren geel, lichtblauw en donkerblauw verkrijgbaar zal zijn.

Samsung’s Galaxy A13 en Galaxy A14 waren in 2022 en 2023 de best verkochte Android-smartphones en daarom kijken veel mensen uit naar de komst van de Galaxy A15. De nieuwe budget-smartphone zal zeer snel op de markt verschijnen, want in de VS is de Galaxy A15 al in verschillende webwinkels gespot. Dankzij een aantal renders weten we ook al in welke kleuren je de Galaxy A15 straks kunt kopen.

We zien de Samsung Galaxy A15 in de kleur donkerblauw, dat zo donker is dat het bijna op zwart lijkt, maar je kunt ook kiezen voor een lichtblauwe of gele uitvoering. Doordat de Galaxy A15 al is gespot in verschillende Amerikaanse webwinkels weten wij dat de smartphone beschikt over een 6,5-inch 90Hz scherm, 4GB werkgeheugen, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens. Voorop vinden we een 13MP selfie-camera en vermoedelijk maakt de smartphone gebruik van een Dimensity 6100 Plus-chipset.

via [AW]