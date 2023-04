Video Toont Google Pixel Fold In Het Echt

De officiële introductie van de Google Pixel Fold is nu heel dichtbij en de meeste details over Google’s eerste opvouwbare smartphone zijn inmiddels al uitgelekt. Zo is deze week een korte video opgedoken waarin de Pixel Fold te zien zou zijn.

De korte video is via Twitter gedeeld door Kuba Wojciechowski. De video toont hoe de Google Pixel Fold open en dichtklapt. Heel veel kunnen we verder niet uit de video opmaken, maar wel valt op dat de vouw in het midden van het scherm goed zichtbaar blijft wanneer je de Pixel Fold opent. Verder zien we dat de smartphone ook aan de buitenzijde een scherm heeft.

Heel verrassend is dit overigens niet, want eerder zijn via meerdere bronnen al verschillende renders opgedoken waarop de Google Pixel Fold van alle kanten te zien is. Zo zien we in de onderstaande 3D-render dat de Pixel Fold wat dikkere schermranden lijkt te hebben dan de concurrerende smartphones van merken als Samsung en Oppo. Ook zien we aan de achterkant de langwerpige camera-module die we kennen van de reguliere Pixel-smartphones. Het vouwbare scherm heeft overigens geen uitsparing voor de selfie-camera, want Google heeft de selfie-camera geplaatst in de rand rondom het scherm.

Google zal de Pixel Fold naar verwachting tijdens het Google I/O-evenement introduceren. Dit evenement start op 10 mei. Volgens eerdere geruchten gaat de Google Pixel Fold maar liefst 1800 dollar kosten. In Europa zal de adviesprijs waarschijnlijk nog hoger uitvallen.

via [hardware.info]