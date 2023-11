OnePlus Deelt Eerste Video Van OnePlus 12

De officiële introductie van de OnePlus 12 zal over een paar dagen plaatsvinden, maar de fabrikant heeft alvast verschillende beelden gedeeld waarop de vlaggenschip-smartphone te zien is. Nadat OnePlus eerder al een aantal foto’s deelde kunnen we nu ook de eerste video bekijken.

In de onderstaande “Inspired by Nature” krijgen we alvast de groene variant te zien. OnePlus heeft de inspiratie voor deze kleurencombinatie volgens de video dus uit de natuur gehaald. Het valt op dat de groene uitvoering in tegenstelling tot de witte en zwarte uitvoering aan de achterkant is voorzien van een patroontje. Naar mijn mening ziet dit er best mooi uit en ik verwacht dat dit straks een zeer populaire kleuren-optie is.

OnePlus heeft verder bekendgemaakt dat de OnePlus 12 dezelfde camera-setup krijgt als de opvouwbare OnePlus Open. De OnePlus 12 beschikt dus over een 50MP hoofdlens, een 48MP groothoeklens en een 64MP periscooplens met 3x optische zoom en 6x in-sensor zoom.

Op 4 december zal OnePlus de OnePlus 12 voor de Chinese markt introduceren. Volgens de media zal op 23 januari de Europese lancering plaatsvinden.

via [droidapp]