Oppo Werkt Aan Voordelige Smartphone Met 10.000 mAh Accu

Oppo werkt aan een nieuwe smartphone met de naam A7 Pro Max. Het interessante aan de Oppo A7 Pro Max is de aantrekkelijke adviesprijs en de zeer grote accu.

De informatie over de nieuwe smartphone is gedeeld door tech-lekker Digital Chat Station. Volgens de bron krijgt de Oppo A7 Pro Max een 10.000 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen. Dit is ongeveer twee keer zoveel capaciteit als een gemiddelde smartphone van merken als Samsung, Google en Apple. Ondanks de flink grotere accu is de Oppo A7 Pro slechts 8,5mm dik en weegt de smartphone 226 gram. De smartphone krijgt verder een 6,78-inch OLED-scherm en een Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5-processor.

In China krijgt de Oppo A7 Pro Max een adviesprijs mee van ongeveer 2000 yuan. Dit is omgerekend zo’n 260 euro. Door de importkosten en belastingen zal de adviesprijs in Europa overigens wel flink hoger uitvallen.

Of de Oppo A7 Pro Max ook naar Nederland komt is nog onduidelijk, maar Oppo heeft andere modellen uit de A-serie, zoals de A6 Pro en A7x, wel in Nederland en België op de markt gebracht.

via [tweakers]