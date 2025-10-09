Mid-range Oppo A6 Pro Officieel Aangekondigd

Oppo heeft deze week een nieuwe mid-range smartphone aangekondigd. We maken kennis met de Oppo A6 Pro, een toestel met een 6,57-inch AMOLED-scherm en een grote 6500 mAh accu voor een adviesprijs van 299 euro.

De Oppo A5 Pro is slechts enkele maanden geleden uitgebracht, maar Oppo heeft nu al de opvolger geïntroduceerd. De Oppo A6 Pro beschikt over een 6,57-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een resolutie van 2374 x 1080 pixels en een piekhelderheid van 1.400 nits. Intern vinden we een MediaTek Dimensity 6300-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een waterdichte behuizing (IP69) en een zeer grote 6500mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen. De camera-setup bestaat uit een 50MP hoofdcamera, een 2MP dieptelens en een 16MP selfie-camera. De behuizing is 8,0mm dun en de smartphone weegt 185 gram.

De Oppo A6 Pro krijgt in Europa een adviesprijs mee van 299 euro en is onder andere verkrijgbaar via de Oppo e-store in de kleuren Lunar Titanium en Stellar Black. Mensen die voor 9 november een bestelling plaatsen kunnen gratis de Enco Buds3 (t.w.v. €49,-) claimen.