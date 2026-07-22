Privacyscherm van Samsung Galaxy S26 Ultra Krijgt Nieuwe Functie

Samsung komt in One UI 9 met een nieuwe functie voor het Privacy Display van de Samsung Galaxy S26 Ultra. De nieuwe functie zorgt ervoor dat het privacyscherm beter kan werken met de picture-in-picturemodus.

De Samsung Galaxy S26 Ultra is de allereerste smartphone met een zogeheten Privacy Display. Het privacyscherm voorkomt dat mensen die naast jou zitten mee kunnen kijken op jouw scherm. Ideaal voor wanneer je bijvoorbeeld bankzaken doet, een wachtwoord intypt of persoonlijke notificaties ontvangt. Het privacyscherm kan alles afschermen, maar had tot nu toe nog geen ondersteuning voor de picture-in-picture modus. Daar komt nu echter verandering in.

In een video van tech-lekker Ice Universe zien we dat wanneer je het Privacy Display bijvoorbeeld alleen voor YouTube hebt ingeschakeld, alleen het Picture in Picture (PiP)-venster beschermd blijft wanneer je de video verkleint en terugkeert naar het startscherm. Het Privacy Display heeft dan geen invloed op de rest van de interface.

Heads up! Samsung has introduced a very useful upgrade to the Privacy Display feature on the Galaxy S26 Ultra in One UI 9.



For example, if you've enabled Privacy Display only for YouTube, when you minimize the video into Picture in Picture (PiP) and return to the home screen,… pic.twitter.com/ck1IqxUppo — Ice Universe (@UniverseIce) July 21, 2026

Ice geeft in een verklaring meer duidelijkheid. “In eerdere versies bleef het gehele scherm in de privacymodus zodra Privacy Display was ingeschakeld, zelfs na het overschakelen naar PiP. Dat maakte de functie een stuk minder flexibel. Dit betekent dat One UI 9 eindelijk onafhankelijke Privacy Display voor Picture in Picture ondersteunt. Het houdt je PiP-inhoud privé zonder de rest van de interface te beïnvloeden, wat de functie veel praktischer maakt dan voorheen.“

via [AW]