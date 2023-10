Xiaomi 14 Pro Renders Tonen Smartphone Van Alle Kanten

Xiaomi zal over niet al te lange tijd de Xiaomi 14 Pro introduceren. Op het internet zijn nu echter al renders opgedoken waarop de nieuwe vlaggenschip-smartphone duidelijk te zien is. Vooral de grote camera-module valt op.

Xiaomi zou volgende maand de lancering van de Xiaomi 14-serie in de planning hebben. Tech-insider OnLeaks heeft in samenwerking met de website 91Mobiles nu echter alvast wat beelden gedeeld waarop de Pro- uitvoering van alle kanten te zien is.

De Xiaomi 14 Pro heeft naar verwachting een 6,6-inch scherm. Dit is kleiner dan het scherm van de Xiaomi 13 Pro. Ook is het scherm nu plat in plaats van lichtgebogen. Verder valt op dat de Xiaomi 14 Pro een zeer groot camera-eiland krijgt met daarin vier lenzen. De hoofdlens zou een 50MP resolutie krijgen.

Verder spreken de geruchten over een Snapdragon 8 Gen 3-processor en een 4860 mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen. We mogen voor de Xiaomi 14 Pro wel diep in de buidel tasten. De Xiaomi 13 Pro kreeg bij de lancering namelijk een adviesprijs mee van 1299 euro. Inmiddels is de smartphone wel voor zo’n 200 euro minder verkrijgbaar.

via [androidplanet]