Nieuwe Details Samsung Galaxy Z Flip Uitgelekt

Er is nieuwe informatie uitgelekt over de tweede opvouwbare smartphone van Samsung, genaamd Galaxy Z Flip. Samsung zal deze smartphone waarschijnlijk op 11 februari introduceren.

Volgens de laatste informatie, afkomstig van tech-lekker Ishan Agarwal, beschikt de Galaxy Z Flip over een 6,7-inch Dynamic AMOLED-display, een 10MP selfie-camera, een 12MP rear-camera, 256GB opslagruimte en een 3300 of 3500 mAh accu. In tegenstelling tot de high-end Galaxy Fold lijkt de Galaxy Z Flip dus een mid-range smartphone te worden.

De Samsung Galaxy Z Flip draait op Android 10 met Samsung’s One UI 2.1-schil. De smartphone komt waarschijnlijk op de markt in de kleuren zwart en paars. Hoeveel de Galaxy Z Flip gaat kosten weten we nog niet, maar mogelijk is de smartphone slechts half zo duur als de Galaxy Fold, die een adviesprijs meekreeg van 2020 euro.

via [droidapp]