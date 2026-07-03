Nothing Phone (4b) In Drie Kleuren Te Zien In Hands-on

Een aantal dagen voor de officiële onthulling van de Nothing Phone (4b) zijn enkele hands-on beelden van de smartphone opgedoken. De beelden tonen de smartphone in drie kleurvarianten.

Nothing zal de Phone (4b) op 7 juli officieel introduceren. Nothing heeft zelf nog geen specificaties gedeeld, maar wel laten weten dat de Nothing Phone (4b) beschikt over een Snapdragon-processor. Volgens gelekte gegevens gaat het om de Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4.

Op gelekte hands-on beelden krijgen we de Nothing Phone (4b) nu te zien in de kleuren wit, zwart en lichtblauw. Foto’s van het instellingen-menu maken duidelijk dat de smartphone draait op Android 16 met de Nothing OS 4.1-schil. Het instapmodel beschikt over 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte, maar er lijkt ook een uitvoering met 256GB opslagruimte op de markt te verschijnen.

Naar verwachting krijgt de Nothing Phone (4b) een 6,7-inch AMOLED-scherm, een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 15MP selfiecamera. De accu krijgt een capaciteit van 6000 mAh.

Na de officiële introductie op 7 juli zullen wij alle details, inclusief de beschikbaarheid en prijs met jullie delen.

via [droidapp]