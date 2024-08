Samsung Galaxy A06 Officieel Aangekondigd

De afgelopen weken kwam de Samsung Galaxy A06 verschillende keren voorbij in het geruchtencircuit, maar nu heeft Samsung de budget-smartphone officieel aangekondigd in het buitenland. De Galaxy A06 krijgt een vanafprijs mee van ongeveer 115 euro.

Samsung heeft de Galaxy A06 aangekondigd in Vietnam, waar de smartphone omgerekend 115 euro kost. Voor de uitvoering met meer werkgeheugen en opslagruimte betaal je ongeveer 138 euro. Als de Galaxy A06 in de Benelux op de markt verschijnt zal de adviesprijs echter wat hoger uitvallen. Informatie over een Europese lancering heeft Samsung nog niet gegeven.

Specificaties Galaxy A06

De Samsung Galaxy A06 beschikt over een 6,7-inch LCD-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een druppelnotch voor de selfie-camera en een vrij dikke kin aan de onderzijde. Intern vinden we een MediaTek Helio G85-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. Ook heeft de smartphone een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een microSD-kaart slot.

De Galaxy A06 draait uit de doos op Android 14 en ontvangt twee grote Android-updates. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren blauw, goud en wit.