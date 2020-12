Officiële Teasers Tonen Samsung Galaxy S21-serie

Samsung zal de Galaxy S21-serie waarschijnlijk binnen twee maanden officieel op de markt brengen, maar we weten inmiddels al een hele hoop over de drie Galaxy S21-smartphones. Zo zijn nu onder andere officiële teasers opgedoken waarop de vlaggenschip-smartphones te zien zijn.

Elke week duiken nieuwe berichten op over Samsung’s aankomende Galaxy S21-serie. Deze week is dat niet anders en krijgen wij ditmaal officiële teasers te zien die onder andere duidelijk de camera-module tonen. De teasers van de Galaxy S21 en S21 Ultra laten zien dat de twee toestellen qua ontwerp niet veel van elkaar verschillen. Beide smartphones hebben een plat scherm en in dit geval een behuizing in de kleur Phantom Violet. Bovenin het scherm zit een ronde uitsparing voor de selfie-camera. De specificaties van de camera’s dook onlangs al op en kun je terugvinden in dit artikel.

Volgens de bron zal Samsung de Galaxy S21-toestellen al op 14 januari officieel introduceren tijdens een Unpacked-evenement en zijn de smartphones vanaf 29 januari verkrijgbaar. De serie bestaat uit de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra.

via [droidapp]