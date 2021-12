Xiaomi Introduceert Chromecast-concurrent Xiaomi TV Stick 4K

Xiaomi heeft een concurrent van de Chromecast met Google TV geïntroduceerd. De nieuwe gadget met de naam Xiaomi TV Stick 4K draait op Android 11 en maakt van je reguliere TV een slimme TV met toegang tot vele streamingdiensten en functies.

Xiaomi heeft geen introductie gehouden, maar de Xiaomi TV Stick 4K is wel op de website van de fabrikant geplaatst. De Xiaomi TV Stick 4K is een hdmi-dongle die je in je TV kunt plaatsen. De opvolger van de Mi TV Stick komt samen met een afstandsbediening en heeft ondersteuning voor 4K-beeldkwaliteit en de Google Assistent. Je kunt kijken naar videodiensten zoals Netflix, Amazon Prime of YouTube en omdat de dongle draait op Android 11 kun je allerlei Android-applicaties installeren.

De Xiaomi TV Stick 4K gaat de concurrentie aan met de Amazon Fire TV Stick 4K en de Chromecast met Google TV. We hebben echter nog geen informatie over een Nederlandse release of adviesprijs, maar de voorganger van de TV Stick 4K verscheen wel in Nederland op de markt en is nu verkrijgbaar voor ongeveer 50 euro.

via [androidplanet]