Realme 8 Ontvangt Android 13-update

Ondanks dat Android 13 al een lange tijd geleden door Google is uitgebracht, is de nieuwste versie van Android nog niet voor alle smartphones beschikbaar. De Realme 8 is een van deze toestellen waarvoor de Android 13-update nu pas beschikbaar is.

De Realme 8 verscheen in 2021 op de markt met Android 11, maar zojuist is de Chinese fabrikant Realme begonnen met de uitrol van Android 13 samen met de Realme UI 4.0-schil. De update voor de Realme 8 is maar liefst 4,71GB groot en brengt een hoop aanpassingen, verbeteringen en nieuwe functies met zich mee. Denk hierbij aan een vernieuwende interface, verbeterde notificaties, een verbeterde beveiliging en de mogelijkheid om applicaties in verschillende talen te gebruiken.

Realme laat weten dat de Android 13-update in fasen zal worden uitgerold naar de Realme 8, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update bij alle gebruikers is aangekomen. Heb jij de update nog niet ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]