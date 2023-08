“Afbeeldingen Tonen Eerste Producten Van Nothing-submerk CMF by Nothing”

Begin augustus heeft Nothing het submerk CMF by Nothing aangekondigd. Met dit merk wil het bedrijf goedkopere producten, zoals smartwatches en oordopjes, op de markt brengen. Op het internet zijn nu beelden, specificaties en prijzen van de eerste producten uitgelekt.

Nothing is een vrij nieuwe fabrikant die de afgelopen twee jaren veel in het nieuws verscheen dankzij de opvallende vertoning van de Nothing Phone 1 en de onlangs aangekondigde Nothing Phone 2. Nothing heeft daarnaast ook een aantal draadloze oordopjes op de markt gebracht en de fabrikant wil zijn assortiment nu nog verder uitbreiden met behulp van voordeligere producten onder de submerk CMF by Nothing.

Naar verwachting zal CMF by Nothing eind september de eerste producten introduceren. Van deze producten zijn nu veel details uitgelekt. Het gaat om de Watch Pro, de Buds Pro en een 65 Watt-oplader.

De Watch Pro is een rechthoekige smartwatch met een 1,96-inch AMOLED-scherm. Dit scherm heeft afgeronde hoeken, een 50Hz verversingssnelheid en een always-on-display functie. Binnenin de aluminium behuizing vinden we een 330 mAh accu, een zuurstofmeter en een GPS. De Watch Pro heeft een IP68-certificatie gekregen. Dit wil zeggen dat de smartwatch waterdicht is. De Watch Pro weegt 69,9 gram en krijgt een adviesprijs mee van 69 dollar.

De Buds Pro is een setje draadloze oordopjes met actieve ruisonderdrukking en een IP54-certificering. De Buds Pro verschijnt op de markt voor ongeveer 40 euro.

Als laatste brengt CMF by Nothing de 65 Watt GaN-oplader op de markt. Dit is een compacte oplader met ondersteuning voor 65 Watt snelladen, een USB A-poort en twee USB C-poorten. Je kunt dus drie apparaten tegelijkertijd opladen.

Het is nog onduidelijk of de producten ook in Nederland of België op de markt verschijnen.

via [androidplanet]