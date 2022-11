Voordelige OPPO Band 2 en Enco Buds 2 Uitgebracht

Oppo heeft een nieuwe fitnesstracker en een setje nieuwe oordopjes aangekondigd. Het gaat om de Oppo Band 2 met een prijskaartje van 79 euro en de Enco Buds 2 met een prijskaartje van 59 euro. Beide wearables zijn nu in Nederland te bestellen.

Oppo Band 2

De opvolger van de Oppo Band heeft een rechthoekig design en beschikt over een groter 1,57-inch AMOLED-scherm. Dit scherm heeft dunnere randen en heeft een maximale helderheid van 500 nits, wat helder genoeg is om het scherm te kunnen lezen in zonlicht. De fitnesstracker heeft een accuduur van 14 dagen en opladen kan met een magnetische oplader.

Een vernieuwde 6-assige bewegingssensor, in combinatie met hartslag- en bloedzuurstofsensoren, zorgen voor verbeterde registratie van activiteiten. Ook is de Oppo Band 2 geoptimaliseerd voor tennis en zijn er verbeterde hardloopfunctionaliteiten aanwezig. In totaal is er ondersteuning voor 100 trainingmodi. De Oppo Band 2 kan de activiteiten wandelen, hardlopen, elliptische machine en de roeimachine automatisch detecteren.

Verder is de fitnesstracker in staat om je slaapkwaliteit te meten. Zo kunnen gebruikers met de OSleep-functie een slaapschema instellen. Tijdens het slapen meet de Oppo Band 2 de slaap, ontwaken, slaapduur, slaapfasen, REM-slaap, zuurstofgehalte in het bloed en het snurkrisico. Na het wakker worden ontvang je een slaapkwaliteitsrapport.

De Oppo Band 2 is vanaf nu verkrijgbaar in de kleuren blauw en zwart voor 79 euro.

Enco Buds2

Oppo heeft ook een setje nieuwe draadloze oordopjes aangekondigd. De oordopjes van de Enco Buds2 hebben soft-tips en bevatten elk een 10mm Titanized Diaphragm Driver voor krachtige geluidsprestaties. Oppo heeft de oordopjes voorzien van een AI deep noise cancellation-functie die omgevingsgeluiden wegfiltert, zodat je optimaal kunt genieten van de audio.

In combinatie met de oplaadcase kun je tot 28 uur naar muziek luisteren. Dankzij ondersteuning voor OPPO’s SUPERVOOC-snelladen kun je de oordopjes na 10 minuten laden weer een volle uur gebruiken. De oordopjes maken gebruik van aanraakbediening en zijn dankzij de IPX4-waterbestendigheid ook te gebruiken in een regenbui. De Oppo Enco Buds2 kost 59 euro en is vanaf nu verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit.