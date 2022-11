“Sony Introduceert In 2023 Minimaal Vijf Nieuwe Smartphones”

Volgens de laatste berichten is de Japanse fabrikant Sony van plan om in 2023 meer smartphones uit te brengen. Zo zou Sony werken aan minimaal vijf toestellen, namelijk drie high-end smartphones en twee mid-range smartphones.

Sony brengt ieder jaar een aantal nieuwe smartphones op de markt. Zo kregen we dit jaar de Sony Xperia 10 IV, de Xperia 5 IV en de Xperia 1 IV te zien. Sommige jaren komt de fabrikant met een extra toestel, zoals de Sony Xperia Pro-I. In 2023 zou Sony echter andere plannen hebben. Zo krijgen we weer gewoon de opvolgers van de Xperia 1, 5 en 10 te zien, maar werkt Sony ook aan een nieuwe smartphone voor in de Sony Xperia Ace-lijn. Deze serie bestaat al langer, maar de nieuwe smartphone zal dit keer wereldwijd worden uitgebracht, aldus de berichten.

De mid-range smartphone met de naam Sony Xperia Ace IV, krijgt volgens de geruchten een 5,5-inch Full HD+ LCD-scherm met een 21:9 beeldverhouding, een Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4.500 mAh accu en een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

De high-end Xperia 1 IV en Xperia 5 IV krijgen een Snapdragon 8 Gen 2-processor en Sony zou de vingerafdrukscanner aan de zijkant dit keer mogelijk vervangen door een in-display vingerafdrukscanner. Als laatste zal Sony zich bij de nieuwe Sony Xperia Pro-I weer richten op de camera. Dit is de duurste smartphone van Sony en zal waarschijnlijk opnieuw een adviesprijs meekrijgen van 1799 euro.

