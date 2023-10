Graveer Eigen Producten Via Slim Display Van AlgoLaser Delta Laserprinter

Een lasergraveermachine is een apparaat dat lasers gebruikt om nauwkeurige en gedetailleerde gravures te maken op verschillende materialen, zoals hout, metaal, glas, plastic en meer. Het maakt gebruik van geconcentreerde laserstralen om materialen te verwijderen of te verdampen, waardoor permanente markeringen en gravures ontstaan. De AlgoLaser Delta is zo’n laserprinter.

De AlgoLaser Delta is een lasergraveermachine, of laserprinter, waarmee je metalen of houten materialen kunt graveren of snijden. De printer maakt gebruik van een superkrachtige lasermodule van 22 W waarmee je verschillende materiaaldiktes gemakkelijk kunt snijden. Met een snelheid van 500mm per seconden levert de AlgoLaser Delta tot wel 12x snellere graveerprestaties dan concurrerende laserprinters.

Makkelijke installatie

Het installeren van de AlgoLaser Delta is zeer eenvoudig. Dankzij de voorgemonteerde structuur en eenvoudige installatiestappen kunt u vrijwel direct aan de slag. De AlgoLaser Delta ondersteunt directe bediening via de AlgoLaser APP, LightBurn en LaserGRBL-software. Hierdoor is het mogelijk om elke afbeelding in te laden en te graveren op een houten of metalen ondergrond. Zo kun je bijvoorbeeld een familiefoto graveren op een houten onderzetter of op een metalen sleutelhanger.

Bedienen via slim kleuren scherm

De AlgoLaser Delta kun je zeer eenvoudig bedienen via het ingebouwde kleuren-display. Dit slimme scherm is aanraakgevoelig en de interface is eenvoudig te navigeren. Op het scherm kun je printen selecteren die je kunt inladen via een microSD-kaart, USB-stick of draadloze verbinding. Op het scherm kun je een preview van de print laden, de gewenste kwaliteit selecteren en de instellingen van de printer wijzigen. De eenvoud van de bediening maakt de AlgoLaser Delta perfect als je voor het eerst een laserprinter aanschaft.

2nd Generation COS Technology

De printer maakt gebruik van 2nd Generation COS Technology. Simpel gezegd komt dit neer op een betere kwaliteit printen. Een gepolariseerde straalcombinatie zorgt ervoor dat de prestaties van de laserstraal met 40% verbeteren, waardoor u gemakkelijk door 30 mm zacht grenenhout en 45 mm zwart acryl kunt snijden. De laserspots worden gecomprimeerd van een rechthoek naar een vierkant, waardoor een verhouding van bijna 1:1 ontstaat bij zowel laag (30%) als hoog vermogen (100%). Dit resulteert in verbeterde snijprestaties.

Verschillende sensoren en een fysieke noodknop zorgen voor een extra veilige werkomgeving. De sensoren kunnen bijvoorbeeld detecteren of de printer scheef staat en of de voltage niet juist is. Daarnaast kun je handmatig de printer stoppen als het hout bijvoorbeeld vlam vat. Ook het onderhoud van de AlgoLaser Delta is simpel dankzij de eenvoudig verwijderbare onderdelen, zodat je na een lange dag printen het mondstuk schoon kunt maken.

De AlgoLaser Delta is heel divers. Zo kun je allerlei materialen snijden, waaronder verschillende soorten hout, multiplex, MDF, karton, golfkarton, acrylplaat, kurkplaat, polycarbonaat, Depron-schuim en leer. Let wel op met olieachtig hout of hout met een zeer hoog harsgehalte, aangezien er een groot risico op brand bestaat. Het is daarom belangrijk om altijd aanwezig te zijn als je dergelijke materialen wilt snijden.

Ook het graveren kan op vele materialen. Net als snijden kun je de eerder genoemde materialen ook graveren. Je kunt echter ook op glas, keramiek, tegels, aluminiumoxide, roestvrij staal, coating van metalen materialen en donkere stenen graveren. De mogelijkheden zijn dus heel divers, zolang het oppervlak van de te graveren of snijden materialen maar niet groter is dan 290 x 190 mm.

Of je nou houten decoratie wilt snijden, lederen labels voor op kleding wilt graveren of metalen objecten wilt voorzien van je bedrijfslogo, de AlgoLaser Delta kan het allemaal. De gebruiksvriendelijke printer is zowel geschikt voor de hobbyist als de zakelijke gebruiker. De AlgoLaser Delta is hier te koop voor 945 euro. De eerste 100 mensen die een bestelling plaatsen ontvangen gratis een 400*400mm Honeycomb Panel ter waarde van $79.99 cadeau.