WhatsApp heeft de ondersteuning voor meerdere accounts in één app officieel gelanceerd. Hierdoor is het niet langer nodig om tools van derden te gebruiken om meerdere WhatsApp-accounts te gebruiken op dezelfde smartphone.

Meta CEO Mark Zuckerberg heeft via een bericht op Facebook laten weten dat je vanaf nu meerdere accounts kunt koppelen aan je WhatsApp. Dit is vooral handig voor mensen die zowel een persoonlijke als zakelijke account hebben. De notificatie- en privacy-settings kun je per account instellen.

Het toevoegen van een tweede account is mogelijk via de instellingen van WhatsApp. Klik bij je naam op het pijltje naar beneden en selecteer “Account toevoegen“. Het kan even duren voordat iedereen de nieuwste update heeft ontvangen en dus aan de slag kan met meerdere accounts.

via [droidapp]