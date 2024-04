Telegram 10.12-update Voegt “Mijn Profiel” en Aanbevolen Kanalen Toe

De chat-app Telegram heeft een update ontvangen die verschillende nieuwe functies met zich meebrengt. Zo krijg je sinds Telegram 10.12 onder andere aanbevolen kanalen te zien en kun je een eigen profiel invullen.

Gebruikers van Telegram 10.12 krijgen toegang tot verschillende nieuwe functies. Zo kun je in de instellingen “Mijn profiel” selecteren waarin je je eigen gegevens kunt wijzigen. Je kunt hier onder andere drie verhalen bovenaan de profielpagina vastzetten en je eigen kanalen toevoegen, zodat contactpersonen jouw kanalen kunnen bekijken. Vul je je geboortedatum in, dan blijven contactpersonen makkelijker op de hoogte en krijg je op je verjaardag geanimeerde confetti en ballonnen te zien in de app.

Ook nieuw is een verbeterde zoekfunctie, die nu een optie ‘Kanalen’ heeft gekregen. Hier zie je een overzicht van kanalen die je volgt en kanalen die voor jou interessant kunnen zijn. Verder is het nu mogelijk om je locatie net zo lang te delen totdat je dit zelf handmatig uit zet. Als laatste zie je de profielfoto bij een doorgestuurd bericht en kunnen moderators meerdere berichten tegelijkertijd beheren in groepen.

Wil je gebruikmaken van de nieuwste opties, dan kun je Telegram 10.12 nu downloaden in de Google Play Store.

via [droidapp]